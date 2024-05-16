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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри может покинуть «Ювентус» уже в ближайшие часы

16 Мая 2024 • 17:07 Комментировать (1)

Массимилиано Аллегри должен покинуть должность главного тренера «Ювентуса», несмотря на победу команды в Кубке Италии.

«Пути «Ювентуса» и Аллегри разойдутся. Нет никаких сомнений. Непонятно лишь то, когда это произойдёт – то ли по завершению сезона, то ли в ближайшие часы. Идёт финальная оценка ситуации», - написал в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто.

Журналист отмечает, что фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса» является Тьяго Мотта из «Болоньи», которому «старая синьора» предложила трёхлетний контракт. На следующей неделе Мотта встретится с руководителями «Болоньи», чтобы сообщить своё окончательное решение.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Тьяго Мотта Массимилиано Аллегри ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
16 Мая 2024 в 18:07
Пишут, что уже уволен. Анонс будет позже, вечером. разница по времени три часа, как-никак. Ждём. Особенно интересно узнать причину того нейтронного взрыва в конце матча.
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