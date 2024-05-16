Аллегри может покинуть «Ювентус» уже в ближайшие часы

Массимилиано Аллегри должен покинуть должность главного тренера «Ювентуса», несмотря на победу команды в Кубке Италии.

«Пути «Ювентуса» и Аллегри разойдутся. Нет никаких сомнений. Непонятно лишь то, когда это произойдёт – то ли по завершению сезона, то ли в ближайшие часы. Идёт финальная оценка ситуации», - написал в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто.

Журналист отмечает, что фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса» является Тьяго Мотта из «Болоньи», которому «старая синьора» предложила трёхлетний контракт. На следующей неделе Мотта встретится с руководителями «Болоньи», чтобы сообщить своё окончательное решение.