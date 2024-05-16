Аллегри - журналисту: «Я оторву тебе уши»

«Ты дерьмовый директор. Пиши в своей газете правду, а не то, что хотят услышать. Хватит обманывать своих читателей. Я знаю, где найти тебя. Я приду и оторву тебе уши. Ты получишь по лицу. Пиши только правду», - передает слова тренера Tuttosport.