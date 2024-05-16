Аллегри - журналисту: «Я оторву тебе уши»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри угрожал директору издания Tuttosport после победы над «Аталантой» (1:0) в финале Кубка Италии.
«Ты дерьмовый директор. Пиши в своей газете правду, а не то, что хотят услышать. Хватит обманывать своих читателей. Я знаю, где найти тебя. Я приду и оторву тебе уши. Ты получишь по лицу. Пиши только правду», - передает слова тренера Tuttosport.
Аллегри занимает пост главного тренера «старой синьоры» с мая 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го.
После 36 туров Серии А «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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