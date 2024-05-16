«Золотой мяч» Марадоны выставят на аукцион

«Золотой мяч», который выиграл бывший форвард сборной Аргентины и «Наполи» Диего Армандо Марадона, будет выставлен на аукцион. Напомним, что аргентинец получил эту награду в 1986 году после триумфа национальной команды на чемпионате мира.

Большую часть своей клубной карьеры Марадона провел в чемпионате Италии за «Наполи». Вместе с неаполитанским коллективом Диего выиграл скудетто, кубок страны, кубок УЕФА и суперкубок Италии.

В составе национальной сборной Аргентины нападающий провел 91 встречу и отметился 34 забитыми мячами. Марадона ушел из жизни в ноябре 2020 года.