В «Интере» высказались о будущем Лаутаро Мартинеса, Бареллы и Индзаги

Дарио Баччин, который является заместителем спортивного директора «Интера», высказался относительно возможного продления контрактов с главным тренером Симоне Индзаги, а также футболистами Лаутаро Мартинесом и Николо Бареллой.
«Мы работаем над этим. У всех сторон есть желание двигаться вперед. Нам нужно согласовать цифры, но когда есть взаимное желание, то проблем не должно возникнуть. Думаю, все будут довольны», - передает слова функционера Football-Italia.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата миланский топ-клуб досрочно стал обладателем скудетто.
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