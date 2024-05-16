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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» высказались о будущем Лаутаро Мартинеса, Бареллы и Индзаги

16 Мая 2024 • 10:40 Комментировать

Дарио Баччин, который является заместителем спортивного директора «Интера», высказался относительно возможного продления контрактов с главным тренером Симоне Индзаги, а также футболистами Лаутаро Мартинесом и Николо Бареллой.

«Мы работаем над этим. У всех сторон есть желание двигаться вперед. Нам нужно согласовать цифры, но когда есть взаимное желание, то проблем не должно возникнуть. Думаю, все будут довольны», - передает слова функционера Football-Italia.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата миланский топ-клуб досрочно стал обладателем скудетто.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес Николо Барелла Дарио Баччин ещё теги
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