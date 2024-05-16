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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» мечтают найти нового Дзанетти

16 Мая 2024 • 10:15 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
19.05 19:00

В руководстве миланского «Интера» признались, что хотели бы найти ещё одного такого футболиста, каким был Хавьер Дзанетти. Об этом заявил заместитель спортивного директора клуба Дарио Баччин.

«Я думаю о том, чтобы найти нового Дзанетти, который мог бы носить футболку «Интера» с 16 лет на протяжении всей карьеры», - цитирует Баччина Sky Sport Italia.

Добавим, что аргентинский защитник выступал за «нерадзурри» с 1995 по 2014 годы, вплоть до завершения своей карьеры. Его 4-й номер навсегда изъят из обращения в команде.

В настоящее время Дзанетти успешно трудится в клубной структуре «Интера», который в сезоне-2023/2024 завоевал чемпионский титул в Италии.

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Интер Милан Хавьер Дзанетти Серия А ещё теги

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