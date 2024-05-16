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Чемпионат Италии. Серия А

​Романо: «Аллегри уйдёт, «Ювентус» хочет Мотту»

16 Мая 2024 • 03:48 Комментировать

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо уверен в том, что летом «Ювентус» расстанется с Массимилиано Аллегри. Ему не поможет даже победа в Кубке Италии, добытая в среду вечером над «Аталантой». Знает вездесущий Романо и то, кому предстоит заменить Аллегри:

- У меня остаются те же ощущения - Аллегри уйдёт летом. Тьяго Мотта - главный кандидат на его замену. Он - приоритет «Ювентуса», но пока что ничего не подписано и даже не условлено, - цитирует слова Романо Juvenews.eu.

Сейчас Тьяго Мотта тренирует «Болонью». Массимилиано Аллегри вернулся к рулю туринского клуба в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта Массимилиано Аллегри Фабрицио Романо ещё теги
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