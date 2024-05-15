Чемпион прошлого сезона в Серии А, «Наполи» интересуется Луисом Альберто. Этот полузащитник атаки покидает по окончании сезона текущего римский «Лацио», в котором он провёл восемь лет карьеры. Ранее Альберто публично заявил о своём решении, несмотря на действующий долгосрочный контракт.

По информации Sky Italy, «Наполи» заинтересован в игроке и уже запросил информацию о нём у «Лацио». С «орлами» Альберто связан длительным контрактом – он рассчитан до середины лета 2027 года.

В текущем сезоне Луис смог сыграть за свой клуб в 43 матчах во всех турнирах. В них он отличился пятью голами и 11 голевыми передачами.