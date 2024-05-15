Сарри рассказал, что скоро планирует выход на пенсию

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри планирует выйти на пенсию через два-три года тренерской карьеры. Об этом сам специалист рассказал La Gazzetta dello Sport.

«Два-три года, и я выйду на пенсию. А дальше сосредоточусь на помощи своему родному региону», - говорит Маурицио.

Речь идёт о Фильине-Вальдарно, это коммуна в Тоскане, где Сарри в детстве и юности постигал основы футбола.

Сейчас тренеру уже 65 лет, в последние три года карьеры он тренировал «Лацио». На данный момент у Сарри нет работы.

Также на протяжении карьеры Маурицио работал с «Наполи», «Челси», «Ювентусом» и множеством других клубов.

Сарри получил предложение от клуба Ла Лиги