Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри рассказал, что скоро планирует выход на пенсию

15 Мая 2024 • 17:49 Комментировать

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри планирует выйти на пенсию через два-три года тренерской карьеры. Об этом сам специалист рассказал La Gazzetta dello Sport.

«Два-три года, и я выйду на пенсию. А дальше сосредоточусь на помощи своему родному региону», - говорит Маурицио.

Речь идёт о Фильине-Вальдарно, это коммуна в Тоскане, где Сарри в детстве и юности постигал основы футбола.

Сейчас тренеру уже 65 лет, в последние три года карьеры он тренировал «Лацио». На данный момент у Сарри нет работы.

Также на протяжении карьеры Маурицио работал с «Наполи», «Челси», «Ювентусом» и множеством других клубов.

Сарри получил предложение от клуба Ла Лиги

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Маурицио Сарри
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Соболенко разобралась с Остапенко и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
17:49 · Италия. Серия А
Сарри рассказал, что скоро планирует выход на пенсию
13:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с новым тренером – раскрыты условия
12:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» решительно настроен заполучить форварда «Дженоа»
10:58 · Италия. Серия А
Дибала может перебраться в Саудовскую Аравию
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Лукаку
10:30 · Италия. Серия А
Агент рассказал, в каком случае Хвича может покинуть «Наполи»
04:58 · Италия. Серия А
​Леау рассказал, чему научился у Ибрагимовича
04:19 · Италия. Серия А
Тиав: «Очень удивился, когда мне позвонили из «Милана»
03:54 · Италия. Серия А
​Тиав: «Советы Мальдини я лучше оставлю при себе»
03:32 · Италия. Серия А
​Тиав: «Хочу остаться в «Милане»
03:06 · Германия. Бундеслига
​Дортмундская «Боруссия» хочет Беннасера
14 Мая
22:38 · Италия. Серия А
Хоакин Корреа может перейти в клуб Фабрегаса слухи
22:27 · Италия. Кубок
Миранчук – в заявке «Аталанты» на финал Кубка Италии
18:09 · Италия. Серия А
«ПСЖ» придумал, как подписать Хвичу
17:58 · Англия. Премьер-лига
Леау позвал в «Милан» звёздного игрока «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем