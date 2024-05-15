«Ювентус» договорился с новым тренером – раскрыты условия

Всё идёт к тому, что по завершению сезона в «Ювентусе» сменится главный тренер. Как сообщает Corriere della Sera, туринский клуб уже достиг принципиального соглашения с Тьяго Моттой, который сейчас хорошо показывает себя в «Болонье».

«Старая синьора» согласовала с Моттой контракт на два сезона с опцией возможного продления ещё на год. 41-летний специалист получит зарплату в 3,5 миллиона евро в год. В документе не хватает лишь подписей.

В настоящий момент «Ювентус» тренирует Массимилиано Аллегри. Команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.