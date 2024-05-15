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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» решительно настроен заполучить форварда «Дженоа»

15 Мая 2024 • 12:46 Комментировать
Рома
...
Дженоа
19.05 21:45

Туринский «Ювентус» летом намерен заполучить форварда другого итальянского клуба. Речь идёт об Альберте Гудмундссоне, который находится на радаре у многих топ-клубов. Ранее сообщалось, что за 26-летним исландцем следят лондонский «Тоттенхэм», «Милан», «Наполи» и «Интер».

По информации от Tuttosport, «старая синьора» пока не намерена платить за нападающего требуемые 35 миллионов евро, но спортивный директор Кристиано Джунтоли работает над сделкой в другом направлении. Специалист уже успел встретиться с игроком и предложить ему четырёхлетний контракт.

Гудмундссон в нынешнем розыгрыше Серии А записал на свой актив 14 голов и 3 результативные передачи.

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