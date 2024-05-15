Дибала может перебраться в Саудовскую Аравию

Пауло Дибала, нападающий «Ромы», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, «Аль-Шабаб» готов выплатить «Роме» 12 миллионов евро – именно такая сумма прописана в контракте аргентинского форварда с римским клубом.

Отмечается, что в приоритете у Дибалы – это продление контракта с «Ромой».

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересован мадридский «Атлетико». В текущем сезоне Пауло провёл 26 матчей в итальянском чемпионате, в которых записал на свой счёт 13 голов и сделал девять результативных передач.