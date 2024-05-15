Агент рассказал, в каком случае Хвича может покинуть «Наполи»

«Мы не спешим в принятии решения. Неаполь стал вторым домом для Хвичи. Мы ценим заботу и уважение, которые к нему проявили в клубе. Он может уйти только в том случае, если клуб получит предложение, которое устроит и футболиста, и президента», - передает слова агента Gazzetta dello Sport.