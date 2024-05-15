​Леау рассказал, чему научился у Ибрагимовича

Португальский нападающий Рафаэл Леау превратился в лидера «Милана» под началом Златана Ибрагимовича, который сейчас занимает административную должность в клубе. По его словам, Ибрагимович охотно делился своим опытом и секретами мастерства и результативности:

- ОН много помогал мне небольшими хитростями. Как контролировать мяч, как пасовать. Как чувствовать себя увереннее и рассудительнее перед воротами соперника. Менталитет и концентрация. И я почувствовал это на своих результатах, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года. Ранее он защищал цвета французского «Лилля».