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Чемпионат Италии. Серия А

Тиав: «Очень удивился, когда мне позвонили из «Милана»

15 Мая 2024 • 04:19 Комментировать

Немецкий защитник Малик Тиав рассказал о том моменте, когда узнал об интересе «Милана» к своей скромной персоне. Это, по словам бывшего защитника «Шальке», случилось в 2022 году во время трапезы:

- Я обедал со своим братом и мамой, и мне позвонили, сказали, что со мной хочет поговорить Паоло Мальдини. Я был очень удивлён, - цитирует слова Тиава pianetamilan.it.

Напомним, что Тиав выступает за свой нынешний клуб с лета 2022 года, он перешёл в «Милан» в тот момент, когда клуб только-только стал чемпионом страны. В нынешнем сезоне «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. 
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Малик Тиав
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