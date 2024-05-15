​Тиав: «Советы Мальдини я лучше оставлю при себе»

Немецкий защитник итальянского «Милана» Малик Тиав рассказал о своих взаимоотношениях с уволенным почти год тому назад из клуба Паоло Мальдини - легендой клуба, который посвятил ему все 24 года своей игровой карьеры во взрослом футболе. По словам Тиава, он получил от Паоло несколько ценных советов, но не стал раскрывать их сущность:

- Как игрока, я мало знаю его, мало видел. Только в ютубе. Но знаю, что он один из лучших в истории футбола. Для меня было большой честью поработать с ним в течение сезона. Получил ли я от него ценные советы? Да, получил, но я лучше оставлю их при себе, - цитирует слова Тиава pianetamilan.it.