​Тиав: «Хочу остаться в «Милане»

Немецкий защитник Малик Тиав дал понять, что не намерен менять клуб, несмотря на то, что им, по слухам, интересуются такие клубы, как «Реал» и «Бавария». По словам Тиава, он привык к слухам, а потому не придаёт им особого значения:

- Это часть футбола, прессе нужны новости. Я фокусируюсь на «Милане». Моя цель - лучше провести следующий сезон. Как индивидуально, так и в качестве составляющей команды, - цитирует слова Тиава pianetamilan.it.

До того, как присоединиться к «Милану», Тиав защищал цвета «Шальке». В Италии он выступает с 2022 года, его действующий контракт рассчитан до 2027 года.