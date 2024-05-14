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Чемпионат Италии. Серия А

Хоакин Корреа может перейти в клуб Фабрегаса слухи

14 Мая 2024 • 22:38 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа может продолжить свою карьеру в клубе, который по итогу сезона заработал повышение в Серию А – «Комо». Об этом пишет La Provincia di Como. Клубу, который спустя годы возвращается в элитный итальянский дивизион, необходимо будет усиление.

Корреа провёл текущий сезон во французской Лиге 1 в «Марселе». Правда, голов 29-летнему аргентинскому легионеру в рамках аренды за 19 проведённых встреч забить не удалось.

Контракт Корреа с «нерадзурри» действует до окончания текущего сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в расцвете своих сил в 8 млн евро.

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