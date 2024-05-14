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«ПСЖ» придумал, как подписать Хвичу

14 Мая 2024 • 18:09 Комментировать

«ПСЖ» видит в Хвиче Кварацхелии игрока, который способен заменить Килиана Мбаппе в линии атаки. «Наполи» не хочет терять грузина ближайшим летом и работает над продлением контракта. При этом парижский град надеется на осуществление трансфера Хвичи.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «ПСЖ» придумал интересную формулу. Клуб готов предложить «Наполи» за Кварацхелию 80 миллионов евро и аренду Рандаля Коло-Муани.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 43 официальных матча. В них 23-летний грузин записал на свой счёт десять голов и девять голевых передач на партнёров.

«Наполи» готов поднять зарплату Хвичи в 6 раз, но с важным условием

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