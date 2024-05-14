​Назван фаворит в борьбе за Осимхена

Скорее всего, нападающий Виктор Осимхен покинет «Наполи» в летнее трансферное окно. Ещё в начале года нигериец дал понять, что по завершению сезона он примет новый вызов в своей карьере.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, фаворитом в борьбе за Осимхена является «ПСЖ». Выкупить 25-летнего форварда у «Наполи» можно за 130 миллионов евро – соответствующий пункт прописан в контракте игрока.

Ранее слухи связывали Осимхена с другим топ-клубом – с «Челси».

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл 31 официальный матч, в которых записал на свой счёт 17 голов и четыре результативных паса на партнёров.