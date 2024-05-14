Испанский топ-клуб готов купить Дибалу

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может покинуть «Рому» в летнее трансферное окно. У 30-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате, об этом рапортует портал Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании аргентинца заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят приобрести Дибалу в летнее трансферное окно и готовы выплатить его клаузулу, которая составляет 12 миллионов евро. Этот пункт вступит в силу с 1 июля.

В текущем сезоне Пауло принял участие в 26 матчах чемпионата Италии. Нападающий забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.