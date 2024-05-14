«Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника

Мадридский «Реал» готовится к уходу полузащитника Луки Модрича. Контракт 38-летнего хорвата с «королевским» клуб истекает в конце июня.

По информации Todofichajes, в «королевском» клубе определились с игроком, который заменит опытного хавбека. «Сливочные» собираются оформить трансфер полузащитника сборной Италии и миланского «Интера» Николо Бареллы. Трансфрная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 75 миллионов евро. Контракт Бареллы рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Николо провел 35 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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