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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника

14 Мая 2024 • 12:06 Комментировать

Мадридский «Реал» готовится к уходу полузащитника Луки Модрича. Контракт 38-летнего хорвата с «королевским» клуб истекает в конце июня.

По информации Todofichajes, в «королевском» клубе определились с игроком, который заменит опытного хавбека. «Сливочные» собираются оформить трансфер полузащитника сборной Италии и миланского «Интера» Николо Бареллы. Трансфрная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 75 миллионов евро. Контракт Бареллы рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Николо провел 35 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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