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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» предложила Роке итальянскому топ-клубу

14 Мая 2024 • 10:39 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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16.05 22:30

Каталонская «Барселона» летом будет готова расстаться с нападающим Витором Роке, который ранее обошёлся клубу в 50 миллионов евро. По информации от La Gazzetta dello Sport, руководство «сине-гранатовых» предложила миланскому «Интеру» арендовать бразильца на следующий сезон.

Сообщается, что приоритетным вариантом на позицию форварда для «нерадзурри» в настоящий момент является Альберт Гудмундссон из «Дженоа», но если трансфер исландца не удастся провернуть, клуб сосредоточиться на сделке по Роке.

Если верить источнику, 19-летний Витор разочаровался в главном тренере Хави Эрнандесе и хочет покинуть «Барселону» летом.

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Евро-Футбол.Ру,
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