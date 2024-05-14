«Барселона» предложила Роке итальянскому топ-клубу

Каталонская «Барселона» летом будет готова расстаться с нападающим Витором Роке, который ранее обошёлся клубу в 50 миллионов евро. По информации от La Gazzetta dello Sport, руководство «сине-гранатовых» предложила миланскому «Интеру» арендовать бразильца на следующий сезон.

Сообщается, что приоритетным вариантом на позицию форварда для «нерадзурри» в настоящий момент является Альберт Гудмундссон из «Дженоа», но если трансфер исландца не удастся провернуть, клуб сосредоточиться на сделке по Роке.

Если верить источнику, 19-летний Витор разочаровался в главном тренере Хави Эрнандесе и хочет покинуть «Барселону» летом.