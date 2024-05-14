«Милан» связался с новым тренером

«Милан» изучает возможность назначения Марсело Гальярдо на должность главного тренера.

«Россонери» планируют расстаться со Стефано Пиоли по окончании сезона. Основными кандидатами на пост во главе команды считаются Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, но в переговорах с обоими специалистами пока не наблюдается прогресса. Тем временем, как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, в «Милане» нашли новую кандидатуру – Марсело Гальярдо, который в скором времени должен покинуть «Аль-Иттихад». Контакт с аргентинцем уже установлен.

Серьёзной проблемой для «Милана» в вопросе назначения Гальярдо может стать его зарплата – в Саудовской Аравии тренер получает порядка 22 млн евро за сезон.