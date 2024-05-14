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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» связался с новым тренером

14 Мая 2024 • 04:52 Комментировать
Аль-Халидж
...
Аль-Иттихад Джидда
16.05 21:00

«Милан» изучает возможность назначения Марсело Гальярдо на должность главного тренера.

«Россонери» планируют расстаться со Стефано Пиоли по окончании сезона. Основными кандидатами на пост во главе команды считаются Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, но в переговорах с обоими специалистами пока не наблюдается прогресса. Тем временем, как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, в «Милане» нашли новую кандидатуру – Марсело Гальярдо, который в скором времени должен покинуть «Аль-Иттихад». Контакт с аргентинцем уже установлен.

Серьёзной проблемой для «Милана» в вопросе назначения Гальярдо может стать его зарплата – в Саудовской Аравии тренер получает порядка 22 млн евро за сезон.

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Милан Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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