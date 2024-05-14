Антонио Конте планирует вернуться к работе перед началом нового сезона.

Основными претендентами на 54-летнего специалиста считаются «Милан» и «Наполи», ведущие поиски замены Стефано Пиоли и Франческо Кальцоне соответственно. По заявлениям журналиста Николо Скиры, на сегодняшний день у Конте не было официальных предложений ни от одного из клубов. Известно также, что наставник по-прежнему мечтает о возвращении в «Ювентус», но спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли имеет другие планы.

Если верить информации различных источников, «Ювентус» уже договорился с Тьяго Моттой, чей контракт с «Болоньей» истекает по окончании сезона.