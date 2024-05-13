Стеллини: «Конте внёс изменения в свой футбол – он будет другим»

Кристиан Стеллини, работавший ассистентом Антонио Конте, рассказал об изменениях в подходе специалиста.

Именитый тренер остаётся без работы с марта прошлого года, когда покинул «Тоттенхэм». Уже в скором времени 54-летний наставник может вернуться к делу – основными претендентами на него считаются «Милан» и «Наполи».

«У нас есть сильное желание вернуться. Мы провели этот год, усердно работая, несмотря ни на что, чтобы идти в ногу со временем. Антонио всегда хочет совершенствоваться.

В следующем приключении, если оно случится, в футболе Конте будут тактические изменения по сравнению с предыдущими опытами. Мы много работали над этим. Антонио хочет привнести в свой футбол больше непредсказуемости и современности», – рассказал в интервью TeleLombardia Стеллини.