«Фиорентина» переиграла «Монцу», пропустив первой

В заключительном матче 36-го тура Серии А «Фиорентина» принимала «Монцу». На девятой минуте Дани Мота набросил мяч к воротам, Милан Джурич опередил Лукаса Мартинеса и открыл счет. На 32-й минуте соперник отыгрался в похожем ключе - Антонин Барак прицельно навесил, и Николас Гонсалес результативно замкнул. Фабьяно Паризи упал в штрафной и получил карточку за симуляцию - спорное решение. Только на 78-й минуте «фиалки» реализовали свой перевес, когда Артур Мело дальним ударом вогнал мяч в сетку - 2:1.

«Фиорентина» вышла на восьмое место и имеет теоретические шансы подняться выше. Соперник - 12-й.