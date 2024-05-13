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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» переиграла «Монцу», пропустив первой

13 Мая 2024 • 23:44 Комментировать
Фиорентина
2:1
Монца
окончен

В заключительном матче 36-го тура Серии А «Фиорентина» принимала «Монцу». На девятой минуте Дани Мота набросил мяч к воротам, Милан Джурич опередил Лукаса Мартинеса и открыл счет. На 32-й минуте соперник отыгрался в похожем ключе - Антонин Барак прицельно навесил, и Николас Гонсалес результативно замкнул.  Фабьяно Паризи упал в штрафной и получил карточку за симуляцию - спорное решение. Только на 78-й минуте «фиалки» реализовали свой перевес, когда Артур Мело дальним ударом вогнал мяч в сетку - 2:1.

«Фиорентина» вышла на восьмое место и имеет теоретические шансы подняться выше. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Монца
  9'Джурич Милан II (0:1)
(1:1) Гонсалес Николас32'  
(2:1) Мело Артур78'  
Терраччиано ПьетроКайоде Майкл 80' (Фараони Марко ( 80') Мартинес Лукас IIМиленкович НиколаПаризи Фабьяно  41' 80' (Дункан Альфред ( 80') Мело Артур 80' (Бираги Кристиано ( 80') Мандрагора РоландоГонсалес НиколасБарак АнтонинКастровилли Гаэтано 74' (Бельтран Лукас ( 74') Нзола М'Бала 61' (Куаме Кристиан ( 61')
Запасные: Раньери ЛукаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерБонавентура ДжакомоДодо ДомилсонЛопес Максим
Ди Грегорио МикелеБиринделли Самуэле 64' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 64') Мари Пабло 73' (Д'Амброзио Данило ( 73') Иццо АрмандоКирьякопулос Георгиос 46' (Кальдирола Лука ( 46') Бондо Уоррен  69'Пессина МаттеоМота Дани 64' (Перейра Педру II ( 64') Кольпани Андреа 82' (Карбони Валентин ( 82') Дзербин АлессиоДжурич Милан II
Запасные: Феррарис АндреаКоломбо ЛоренцоСоррентино АлессандроГальярдини РобертоВиньято СамуэлеКапрари ДжанлукаГори СтефаноДонати Джулио
13 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Монца

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