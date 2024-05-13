«Фиорентина» переиграла «Монцу», пропустив первой

В заключительном матче 36-го тура Серии А «Фиорентина» принимала «Монцу». На девятой минуте Дани Мота набросил мяч к воротам, Милан Джурич опередил Лукаса Мартинеса и открыл счет. На 32-й минуте соперник отыгрался в похожем ключе - Антонин Барак прицельно навесил, и Николас Гонсалес результативно замкнул. Фабьяно Паризи упал в штрафной и получил карточку за симуляцию - спорное решение. Только на 78-й минуте «фиалки» реализовали свой перевес, когда Артур Мело дальним ударом вогнал мяч в сетку - 2:1.
«Фиорентина» вышла на восьмое место и имеет теоретические шансы подняться выше. Соперник - 12-й.
Протокол игры
|9'Джурич Милан II (0:1)
|(1:1) Гонсалес Николас32'
|(2:1) Мело Артур78'
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл80' (Фараони Марко (80') •Мартинес Лукас II•Миленкович Никола•Паризи Фабьяно 41'80' (Дункан Альфред (80') •Мело Артур80' (Бираги Кристиано (80') •Мандрагора Роландо•Гонсалес Николас•Барак Антонин•Кастровилли Гаэтано74' (Бельтран Лукас (74') •Нзола М'Бала61' (Куаме Кристиан (61')
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле64' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (64') •Мари Пабло73' (Д'Амброзио Данило (73') •Иццо Армандо•Кирьякопулос Георгиос46' (Кальдирола Лука (46') •Бондо Уоррен• 69'Пессина Маттео•Мота Дани64' (Перейра Педру II (64') •Кольпани Андреа82' (Карбони Валентин (82') •Дзербин Алессио•Джурич Милан II
13 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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