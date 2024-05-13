Ассистент Конте высказался о возможном назначении тренера в «Милан» и «Наполи»

Кристиан Стеллини, работавший ассистентом Антонио Конте, рассказал о вероятном назначении в «Милан» или «Наполи».

«Россонери» с высокой вероятностью расстанутся со Стефано Пиоли по итогам сезона, в то время как неаполитанцы ищут нового постоянного тренера на место Франческо Кальцоны.

«Милан» и «Наполи»? Ни для каких проектов нет препятствий. Неудивительно, когда великий клуб связывают с великим тренером. «Милан» – очень сильная команда, слишком сильно отставшая от «Интера», но Пиоли проделал отличную работу.

Как показывает практика, Конте возглавляет команды, которые отстают от конкурентов, и устраняет этот пробел», – приводит журналист Николо Скира слова Стеллини.