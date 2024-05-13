«Удинезе» переиграл «Лечче» и покинул зону вылета

В предпоследнем матче 36-го тура Серии А «Лечче» играл с ещё одним аутсайдером, «Удинезе». У хозяев был перевес в контроле мяча и количестве угловых, но не больше.

Исаак Саксесс стал автором первого опасного момента, дальний удар получился чуть-чуть неточным. На 36-й минуте атаку гостей завершил ударом головой Лоренцо Лукка - 0:1. В конце второго тайма «Удинезе» контратаковал, Кинан Дэвис выиграл воздух после подачи, вратарь выручил, но Лазар Самарджич тут же добил - 0:2.

«Лечче» остается на 13-м месте, соперник выбрался из зоны вылета, имея запас в одно очко от трио неудачников.