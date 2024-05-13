Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» переиграл «Лечче» и покинул зону вылета

13 Мая 2024 • 21:27 Комментировать
Лечче
0:2
Удинезе
окончен

В предпоследнем матче 36-го тура Серии А «Лечче» играл с ещё одним аутсайдером, «Удинезе». У хозяев был перевес в контроле мяча и количестве угловых, но не больше.

Исаак Саксесс стал автором первого опасного момента, дальний удар получился чуть-чуть неточным. На 36-й минуте атаку гостей завершил ударом головой Лоренцо Лукка - 0:1. В конце второго тайма «Удинезе» контратаковал, Кинан Дэвис выиграл воздух после подачи, вратарь выручил, но Лазар Самарджич тут же добил - 0:2.

«Лечче» остается на 13-м месте, соперник выбрался из зоны вылета, имея запас в одно очко от трио неудачников.

Протокол игры  
Лечче0:2Удинезе
  36'Лукка Лоренцо (0:1)
  85'Самарджич Лазар (0:2)
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенБаскиротто ФедерикоПонграчич МаринГалло АнтониноБлен Алексис  17' 56' (Бериша Медон ( 56') Рамадани ЮльберАлмквист Понтус 72' (Уден Реми ( 72') Рафья Хамза 56' (Пьеротти Сантьяго ( 56') Доргу Патрик  58' 72' (Гонсалес Хоан ( 72') Крстович Никола
Запасные: Самоя ЯсперТуба АхмедБранколлини ФедерикоБурнете КаталинБорбей АлександруСамек ДаниэлВенути ЛоренцоЭспозито Себастьяно II
Окойе МадукаПерес НеуэнБийол ЯкаКристенсен ТомасЭхизибуэ Кингсли 74' (Эбоселе Фести ( 74') Камара ХассанУолас Соуза 90' (Саррага Ойер ( 90') Пайеро Мартин  60'Самарджич Лазар 90' (Феррейра Жоау ( 90') Саксесс Исаак 67' (Перейра Роберто ( 67') Лукка Лоренцо 67' (Дэвис Кинан ( 67')
Запасные: Джанетти ЛаутароКабаселе КристианПаделли ДаниэлеПейчич ДавидЗемура ДжорданТиквич АнтониоБреннерМоска Федерико
13 мая. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Лечче

Новости по матчу

Сегодня, 13 Мая
02:34
Интересный прогноз и ставка на матч Лечче – Удинезе чемпионата Италии – 13 мая 2024
12 Мая
17:56
Прогноз на точный счёт матча Лечче — Удинезе Серии А — 13 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Удинезе Удинезе
0
2
2.25 3.25 3.15
Видео
13.05.24 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Монца Монца
1.54 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
21:27 · Италия. Серия А
«Удинезе» переиграл «Лечче» и покинул зону вылета
17:41 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готовит предложение по Хвиче – раскрыты условия 1
17:28 · Италия. Серия А
Жиру сделал объявление по будущему официально
16:30 · Италия. Серия А
Кержаков пройдёт стажировку в Серии А
10:52 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл замену Дюмфрису в «Ред Булл Зальцбурге»
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выходил на связь с агентами двух форвардов
10:32 · Италия. Серия А
Смоллинг может покинуть «Рому», игрок не входит в планы де Росси
04:19 · Италия. Серия А
Пароло не уверен в Консейсау
04:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» уволит Аллегри даже в случае победы в Кубке Италии
04:06 · Италия. Серия А
​Мендеш тащит в «Милан» не только Консейсау, но и правого защитника «Лилля»
03:38 · Италия. Серия А
Гасперини оценил игру де Кетеларе в текущем сезоне
03:29 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Ювентус» объявит об уходе Аллегри слухи
03:04 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Я спокоен на поле»
02:58 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, что думает о своём будущем
02:08 · Италия. Серия А
Гасперини ответил на вопрос о работе в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем