«Удинезе» переиграл «Лечче» и покинул зону вылета

В предпоследнем матче 36-го тура Серии А «Лечче» играл с ещё одним аутсайдером, «Удинезе». У хозяев был перевес в контроле мяча и количестве угловых, но не больше.
Исаак Саксесс стал автором первого опасного момента, дальний удар получился чуть-чуть неточным. На 36-й минуте атаку гостей завершил ударом головой Лоренцо Лукка - 0:1. В конце второго тайма «Удинезе» контратаковал, Кинан Дэвис выиграл воздух после подачи, вратарь выручил, но Лазар Самарджич тут же добил - 0:2.
«Лечче» остается на 13-м месте, соперник выбрался из зоны вылета, имея запас в одно очко от трио неудачников.
Протокол игры
|36'Лукка Лоренцо (0:1)
|85'Самарджич Лазар (0:2)
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Баскиротто Федерико•Понграчич Марин•Галло Антонино•Блен Алексис 17'56' (Бериша Медон (56') •Рамадани Юльбер•Алмквист Понтус72' (Уден Реми (72') •Рафья Хамза56' (Пьеротти Сантьяго (56') •Доргу Патрик 58'72' (Гонсалес Хоан (72') •Крстович Никола
Окойе Мадука•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кристенсен Томас•Эхизибуэ Кингсли74' (Эбоселе Фести (74') •Камара Хассан•Уолас Соуза90' (Саррага Ойер (90') •Пайеро Мартин• 60'Самарджич Лазар90' (Феррейра Жоау (90') •Саксесс Исаак67' (Перейра Роберто (67') •Лукка Лоренцо67' (Дэвис Кинан (67')
13 мая. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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