«ПСЖ» готовит предложение по Хвиче – раскрыты условия

Слухи о будущем атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии продолжают появляться в прессе. На страницах издания Il Mattino опубликована информация о желании «ПСЖ» заполучить грузинского футболиста «Наполи».

Согласно данным источника, «ПСЖ» готов предложить за 23-летнего Хвичу 80 миллионов евро. Самому игроку парижане готовы платить по 8 миллионов евро за каждый сезон.

В то же время «Наполи» оценивает Кварацхелию в 120-130 миллионов евро. При этом клуб не хочет терять одного из своих лидеров ближайшим летом. Неаполитанцы обсуждают с Хвичей возможность продления контракта.

«Наполи» готов поднять зарплату Хвичи в 6 раз, но с важным условием