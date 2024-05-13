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«ПСЖ» готовит предложение по Хвиче – раскрыты условия

13 Мая 2024 • 17:41 Комментировать (1)

Слухи о будущем атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии продолжают появляться в прессе. На страницах издания Il Mattino опубликована информация о желании «ПСЖ» заполучить грузинского футболиста «Наполи».

Согласно данным источника, «ПСЖ» готов предложить за 23-летнего Хвичу 80 миллионов евро. Самому игроку парижане готовы платить по 8 миллионов евро за каждый сезон.

В то же время «Наполи» оценивает Кварацхелию в 120-130 миллионов евро. При этом клуб не хочет терять одного из своих лидеров ближайшим летом. Неаполитанцы обсуждают с Хвичей возможность продления контракта.

«Наполи» готов поднять зарплату Хвичи в 6 раз, но с важным условием

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Евро-Футбол.Ру,
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13 Мая 2024 в 18:00
Продавайте к чертям его)))
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