Нападающий «Милана» Оливье Жиру сделал официальное объявление по поводу своего будущего. 37-летний француз покинет расположение «россонери» по завершению сезона 2023/2024.

«Следующие два матча будут для меня последними в «Милане». Я продолжу карьеру в МЛС», - сказал Жиру на видео, которое опубликовала пресс-служба «россонери».

Жиру добавил, что он гордится своими выступлениями за «Милан», и что клуб навсегда останется в его сердце.

Всего за «Милан» Оливье Жиру провёл 130 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 20 голевых передач на партнёров.

Ранее появлялась информация о том, что Жиру перейдёт в «Лос-Анджелес».