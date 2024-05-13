Кержаков пройдёт стажировку в Серии А

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в итальянской команде.

«Клуб пока не могу назвать. Но мне повезло, что удалось договориться о второй стажировке, и она начнется через два-три дня. Это клуб Серии А», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Ранее 41-летний российский тренер прошел стажировку в испанской «Севилье», за которую выступал в качестве футболиста с 2007 по 2008 год.

Напомним, последним клубом Кержакова был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. В настоящий момент тренер является свободным агентом.