Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кержаков пройдёт стажировку в Серии А

13 Мая 2024 • 16:30 Комментировать

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в итальянской команде.

«Клуб пока не могу назвать. Но мне повезло, что удалось договориться о второй стажировке, и она начнется через два-три дня. Это клуб Серии А», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Ранее 41-летний российский тренер прошел стажировку в испанской «Севилье», за которую выступал в качестве футболиста с 2007 по 2008 год.

Напомним, последним клубом Кержакова был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. В настоящий момент тренер является свободным агентом.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.05.24 в 19:30
Лечче Лечче
Удинезе Удинезе
2.25 3.25 3.15
Видео
13.05.24 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Монца Монца
1.54 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
16:30 · Италия. Серия А
Кержаков пройдёт стажировку в Серии А
10:52 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл замену Дюмфрису в «Ред Булл Зальцбурге»
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выходил на связь с агентами двух форвардов
10:32 · Италия. Серия А
Смоллинг может покинуть «Рому», игрок не входит в планы де Росси
04:19 · Италия. Серия А
Пароло не уверен в Консейсау
04:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» уволит Аллегри даже в случае победы в Кубке Италии
04:06 · Италия. Серия А
​Мендеш тащит в «Милан» не только Консейсау, но и правого защитника «Лилля»
03:38 · Италия. Серия А
Гасперини оценил игру де Кетеларе в текущем сезоне
03:29 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Ювентус» объявит об уходе Аллегри слухи
03:04 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Я спокоен на поле»
02:58 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, что думает о своём будущем
02:08 · Италия. Серия А
Гасперини ответил на вопрос о работе в «Наполи»
01:50 · Англия. Чемпионшип
Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»
01:33 · Италия. Серия А
Де Росси: «Мы не должны оправдываться усталостью, если хотим играть на уровне «Аталанты»
01:23 · Германия. Бундеслига
Агент предложил «Интеру» нападающего «Баварии»
Все новости
Рекомендуем