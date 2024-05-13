«Интер» нашёл замену Дюмфрису в «Ред Булл Зальцбурге»

Миланский «Интер» нашёл футболиста, которым хочет заменить правого защитника Дензела Дюмфриса. Напомним, нидерландец с большой долей вероятности покинет «нерадзурри» летом. Его контракт истекает через год, но футболист не хочет его продлевать на тех условиях, которые предлагает руководство.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» рассматривает вариант с приобретением правого защитника «Ред Булл Зальцбурга» Амара Дедича. 21-летний босниец высоко оценивается в руководстве «нерадзурри».

Рыночная стоимость Дедича оценивается «Трансфермарктом» в 20 миллионов евро. В этом сезоне фуллбек отметился 3 голами и 4 ассистами в 21 матче чемпионата Австрии.