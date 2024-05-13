Смоллинг может покинуть «Рому», игрок не входит в планы де Росси

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Николо Скира, англичанин не входит в планы главного тренера «джаллоросси» Даниэле де Росси.

Нынешний контракт Смоллинга с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года, но футболист может уйти уже в ближайшее межсезонье. Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» был интересен чемпиону Серии А в лице миланского «Интера».

34-летний Смоллинг проводит свой пятый сезон в составе «Ромы» и за этот срок успел выиграть с командой Лигу конференций. В этой кампании англичанин успел отыграть всего 8 матчей в Серии А.