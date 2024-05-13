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Чемпионат Италии. Серия А

Пароло не уверен в Консейсау

13 Мая 2024 • 04:19 Комментировать

Бывший итальянский футболист Марко Пароло не уверен в том, что португальский специалист Серджиу Консейсау является должным тренером для «Милана». Слухи о том, что бывший футболист римского «Лацио» возглавит «Милан», появились совсем недавно, после того, как выяснилось, что новый президент клуба Андре Виллаш-Боаш не желает работать с Консейсау:

- Тут многое зависит от того, что хочет руководство клуба. Консейсау - тренер схожего профиля, что и Пиоли. Я не уверен в том, что с таким выбором они смогут побеждать. Консейсау - это не шаг вперёд по сравнению с Пиоли, - цитирует слова Пароло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.


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Милан Марко Пароло Сержиу Консейсау ещё теги
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