Пароло не уверен в Консейсау

Бывший итальянский футболист Марко Пароло не уверен в том, что португальский специалист Серджиу Консейсау является должным тренером для «Милана». Слухи о том, что бывший футболист римского «Лацио» возглавит «Милан», появились совсем недавно, после того, как выяснилось, что новый президент клуба Андре Виллаш-Боаш не желает работать с Консейсау:

- Тут многое зависит от того, что хочет руководство клуба. Консейсау - тренер схожего профиля, что и Пиоли. Я не уверен в том, что с таким выбором они смогут побеждать. Консейсау - это не шаг вперёд по сравнению с Пиоли, - цитирует слова Пароло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.