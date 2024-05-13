«Ювентус» уволит Аллегри даже в случае победы в Кубке Италии

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет отправлен в отставку при любых раскладах.

Туринцы имеют возможность завершить сезон с трофеем: 15 мая состоится финальная игра Кубка Италии против «Аталанты». По информации Sky Sport, судьба Аллегри уже предрешена – он будет уволен, даже если «Ювентус» победит в финале. При этом, как отмечает источник, клуб ещё не известил тренера о своём решении.

Преемником Массимилиано Аллегри должен стать Тьяго Мотта. Нынешний наставник «Болоньи» уже достиг предварительной договорённости со «старой синьорой».

После ничьей в воскресном матче с «Салернитаной» (1:1) «Ювентус» уступил «Болонье» третью строчку. На счету обеих команд по 67 набранных очков, однако «россоблу» располагаются выше за счёт дополнительных показателей.