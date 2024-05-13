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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» уволит Аллегри даже в случае победы в Кубке Италии

13 Мая 2024 • 04:14 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
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15.05 22:00

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет отправлен в отставку при любых раскладах.

Туринцы имеют возможность завершить сезон с трофеем: 15 мая состоится финальная игра Кубка Италии против «Аталанты». По информации Sky Sport, судьба Аллегри уже предрешена – он будет уволен, даже если «Ювентус» победит в финале. При этом, как отмечает источник, клуб ещё не известил тренера о своём решении.

Преемником Массимилиано Аллегри должен стать Тьяго Мотта. Нынешний наставник «Болоньи» уже достиг предварительной договорённости со «старой синьорой».

После ничьей в воскресном матче с «Салернитаной» (1:1) «Ювентус» уступил «Болонье» третью строчку. На счету обеих команд по 67 набранных очков, однако «россоблу» располагаются выше за счёт дополнительных показателей.

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Болонья Ювентус Тьяго Мотта Массимилиано Аллегри ещё теги

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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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