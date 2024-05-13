​Мендеш тащит в «Милан» не только Консейсау, но и правого защитника «Лилля»

Как сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго, известный агент Жорже Мендеш уверен в том, что «Милан» выберет его клиента Серджио Консейсау в качестве своего нового тренера.

Более того, по его информации, Мендеш пытается продвинуть в итальянский клуб и другого своего протеже - правого защитника «Лилля» Тьягу Сантуша, который станет первым приобретением Консейсау.

Надо сказать, что это уже накатанная тропа - из «Лилля» в «Милан» в недавнем прошлом уже переходили такие игроки, как Рафаэл Леау и Майк Меньян.

Напомним, что сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли, он возглавил клуб в 2019 году.