Гасперини оценил игру де Кетеларе в текущем сезоне

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает о выступлениях атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

Бельгиец выступает за команду из Бергамо на правах аренды из «Милана», но уже скоро может совершить полноценный переход в стан «чёрно-синих».

«Возрождение де Кетеларе – его собственная заслуга. Он очень умный парень, понимающий футбол. Он уверен в себе, силён физически, но ещё может развиваться. Тот факт, что в своё время его подписал «Милан», уже о многом говорит», – приводит журналист Николо Скира слова Гасперини.

Дубль Шарля де Кетеларе принёс «Аталанте» победу над «Ромой» в матче 36-го тура Серии А (2:1). В общей сложности в активе 23-летнего игрока девять голов и шесть ассистов в 32 поединках нынешнего розыгрыша Серии А.