В скором времени в «Ювентусе» произойдёт тренерская перестановка. Как утверждают многочисленные источники, уход Массимилиано Аллегри – уже решённый вопрос. Согласно сведениям журналиста Ромео Агрести, клуб официально объявит о расставании с наставником вскоре после матча последнего тура Серии А против «Монцы». Затем, как ожидается, будет объявлено и о назначении нового рулевого – им станет Тьяго Мотта, ныне работающий в «Болонье».

Если не произойдёт ничего непредвиденного, Аллегри осталось провести лишь три матча во главе «бьянконери». 15 мая команда сыграет в финале Кубка Италии против «Аталанты», а спустя пять дней отправится в гости к «Болонье». Встреча с «Монцей» состоится 26 мая.