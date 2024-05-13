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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда «Ювентус» объявит об уходе Аллегри слухи

13 Мая 2024 • 03:29 Комментировать
Ювентус
...
Монца
26.05 19:00

В скором времени в «Ювентусе» произойдёт тренерская перестановка. Как утверждают многочисленные источники, уход Массимилиано Аллегри – уже решённый вопрос. Согласно сведениям журналиста Ромео Агрести, клуб официально объявит о расставании с наставником вскоре после матча последнего тура Серии А против «Монцы». Затем, как ожидается, будет объявлено и о назначении нового рулевого – им станет Тьяго Мотта, ныне работающий в «Болонье».

Если не произойдёт ничего непредвиденного, Аллегри осталось провести лишь три матча во главе «бьянконери». 15 мая команда сыграет в финале Кубка Италии против «Аталанты», а спустя пять дней отправится в гости к «Болонье». Встреча с «Монцей» состоится 26 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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ЮВЕНТУС МОНЦА
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