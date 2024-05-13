​Де Кетеларе: «Я спокоен на поле»

В Италии прошли матчи 36-го тура Серии А, «Аталанта» обыграла «Рому», а Шарль де Кетеларе стал главным героем матча, забив два мяча. После матча журналисты решили поговорить с футболистом:

- Я спокоен на поле и уверен в себе, вот секрет успехов. Думаю, что на поле видно, как я вырос. Теперь нас ждут два финала, а эта победа дарит уверенность уже на следующий год, когда, как мы надеемся, будем играть в Лиге чемпионов, - цитирует слова Шарля де Кетеларе forzaroma.info.

Напомним, что бельгийский футболист выступает в аренде - права на него принадлежат другому итальянскому клубу, «Милану».