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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Кетеларе: «Я спокоен на поле»

13 Мая 2024 • 03:04 Комментировать

В Италии прошли матчи 36-го тура Серии А, «Аталанта» обыграла «Рому», а Шарль де Кетеларе стал главным героем матча, забив два мяча. После матча журналисты решили поговорить с футболистом:

- Я спокоен на поле и уверен в себе, вот секрет успехов. Думаю, что на поле видно, как я вырос. Теперь нас ждут два финала, а эта победа дарит уверенность уже на следующий год, когда, как мы надеемся, будем играть в Лиге чемпионов, - цитирует слова Шарля де Кетеларе forzaroma.info.

Напомним, что бельгийский футболист выступает в аренде - права на него принадлежат другому итальянскому клубу, «Милану».  


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Шарль де Кетеларе
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