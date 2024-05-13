Аллегри рассказал, что думает о своём будущем

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил новый вопрос о собственном будущем.

По данным различных источников, наставник покинет свой пост по окончании сезона, а вместо него, скорее всего, будет назначен нынешний рулевой «Болоньи» Тьяго Мотта.

«Моё будущее? Наберитесь терпения. Уже скоро вы сможете кое-что узнать. Сейчас я не знаю абсолютно ничего, и я полностью сосредоточен на матчах. Впереди у нас финал Кубка Италии, также мы по-прежнему находимся в зоне Лиги чемпионов, несмотря на неудачную вторую половину сезона в Серии А», – поведал Аллегри на пресс-конференции после матча «Ювентуса» против «Салернитаны», который завершился со счётом 1:1.