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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри рассказал, что думает о своём будущем

13 Мая 2024 • 02:58 Комментировать
Ювентус
1:1
Салернитана

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил новый вопрос о собственном будущем.

По данным различных источников, наставник покинет свой пост по окончании сезона, а вместо него, скорее всего, будет назначен нынешний рулевой «Болоньи» Тьяго Мотта.

«Моё будущее? Наберитесь терпения. Уже скоро вы сможете кое-что узнать. Сейчас я не знаю абсолютно ничего, и я полностью сосредоточен на матчах. Впереди у нас финал Кубка Италии, также мы по-прежнему находимся в зоне Лиги чемпионов, несмотря на неудачную вторую половину сезона в Серии А», – поведал Аллегри на пресс-конференции после матча «Ювентуса» против «Салернитаны», который завершился со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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