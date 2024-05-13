Гасперини ответил на вопрос о работе в «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Наполи».

66-летний наставник считается одним из кандидатов на должность нового рулевого «Наполи» наряду с Антонио Конте и Стефано Пиоли.

«Де Лаурентис [президент «Наполи»] обращался ко мне в 2011 году, но тогда я возглавил «Интер». Несмотря на это, в дальнейшем он всегда относился ко мне с большим уважением. Но сейчас я сосредоточен на заключительных матчах этого сезона в Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы. Мы хотим победить во всех играх», – приводит журналист Николо Скира заявление Гасперини.

15 мая «Аталанта» сыграет в финале Кубка Италии против «Ювентуса», а неделей позднее встретится с «Байером» в решающем поединке за трофей Лиги Европы.