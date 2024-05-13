Де Росси: «Мы не должны оправдываться усталостью, если хотим играть на уровне «Аталанты»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мыслями после поражения от «Аталанты» (1:2).

Коллектив из Бергамо одержал победу в домашнем поединке 36-го тура Серии А благодаря дублю Шарля де Кетеларе – бельгиец забил на 18-й и 20-й минутах. Римлян хватило лишь на один гол, автором которого стал Лоренцо Пеллегрини, реализовавший пенальти на 66-й минуте.

«Мы заиграли по-настоящему только после пенальти, но должны были отреагировать раньше. «Аталанта» очень сильна и играет в два раза быстрее, чем многие команды в Европе, но мы не должны были дожидаться пенальти, чтобы вернуться в игру.

Сильные команды играют каждые три дня, и «Аталанта» имела на отдых не больше времени – скорее даже наоборот. Соперник работает гораздо усерднее, поэтому нам не следует оправдываться усталостью, если мы хотим достичь такого же уровня», – сказал в интервью DAZN де Росси.