​«Болонья» гарантировала себе место в Лиге чемпионов

, но больше всего это обрадовало поклонников другого клуба - «Болоньи». Дело в том, что подопечные Тьяго Мотты, набрав на данный момент 67 очков, гарантировали себе место в Лиге чемпионов. У «Ромы», угрожавшей позициям «Болоньи», осталось 60 очков и это значит, что нагнать «Болонью» она уже не сможет ни при каких раскладах.

«Болонья» сыграет в Лиге чемпионов впервые в своей истории, в Кубке же чемпионов она участвовала в сезоне 1964/1965. Тогда она вылетела после первого же противостояния с «Андерлехтом».