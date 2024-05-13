​Сакки: «Сарри - молодец, он стратег, как и де Дзерби»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки высказал интересную гипотезу - по его мнению, новым наставником клуба мог бы стать Маурицио Сарри. Недавно расставшийся с «Лацио» специалист видится ему очень хорошей кандидатурой. Он уважает его не меньше другого спеца - Роберто де Дзерби:

- Сарри в качестве замены для Пиоли? Он молодец, он очень хорош. Я ставлю его рядом с де Дзерби. Он стратег, а следующий тренер «Милана» должен быть стратегом, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что Стефано Пиоли руководит «Миланом» с октября 2019 года. В прошлом он также тренировал «Лацио».