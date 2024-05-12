​Матри: «С уходом Жиру «Милан» теряет лидера»

Бывший итальянский футболист Алессандро Матри встревожен возможным уходом Оливье Жиру из «Милана». Он считает, что с уходом французского нападающего «Милан» потеряет лидера, и заменить его будет сложно.

- «Милан» теряет Жиру, и теряет лидера в нападении. У них был Ибрагимович, потом Жиру. Мне кажется рискованным сейчас делать ставку на молодого игрока. Например, на Зиркзее, он никогда не играл в европейских турнирах, - цитирует слова Матри pianettamilan.it.

Напомним, что Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года, ранее он защищал цвета лондонского «Челси».