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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько Конте хочет зарабатывать в «Наполи» слухи

12 Мая 2024 • 23:51 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
17.05 21:45

Бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить «Наполи».

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, итальянский тренер готов принять «Наполи», если клуб выполнит все его требования. Сообщается, что Конте запросил у неаполитанцев заработную плату в размере семи миллионов евро в год плюс различные бонусные выплаты. Отмечается, что пока Конте считается основным кандидатом на пост рулевого «Наполи».

На данный момент «Наполи» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 51 очко после 36 туров.

Следующим соперником «Наполи» станет «Фиорентина». Игра между командами пройдет 17 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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ФИОРЕНТИНА НАПОЛИ
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