Бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить «Наполи».

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, итальянский тренер готов принять «Наполи», если клуб выполнит все его требования. Сообщается, что Конте запросил у неаполитанцев заработную плату в размере семи миллионов евро в год плюс различные бонусные выплаты. Отмечается, что пока Конте считается основным кандидатом на пост рулевого «Наполи».

На данный момент «Наполи» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 51 очко после 36 туров.

Следующим соперником «Наполи» станет «Фиорентина». Игра между командами пройдет 17 мая.