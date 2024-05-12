«Аталанта» выиграла у «Ромы» битву за место в Лиге чемпионов

В центральном матче 36-го тура Серии А «Аталанта» с «Ромой» бились за пятое место в Лиге чемпионов. Хозяева сделали заявку на успех в середине первого тайма, забив два гола за две минуты. Шарль де Кетеларе слева прорвался в штрафную, обыграл защитника и поразил дальний угол ворот. На левом краю штрафной Тён Копмейнерс вывел на удар де Кетеларе - дубль и 2:0. В конце тайма бельгиец запустил мяч рядом с дальней штангой, а в следующей атаке попал в ближнюю стойку. Де Кетеларе заработал опасный штрафной, а Копмейнерс нанес удар в штангу.

В середине второго тайма гости получили свой шанс, Тэмми Абрахам получил удар по ногам в штрафной. Лоренцо Пеллегрини послал мяч в левую часть ворот, а голкипер не дотянулся - 2:1. После этого «волки» уже играли активнее и создавали свои моменты.

«Аталанта» на три очка оторвалась от «Ромы» и имеет матч в запасе, что больно бьет по шансам команды Даниэле де Росси зацепиться за Лигу чемпионов.