​Пиоли поведал о главных разочарованиях сезона

Наставник «Милана» Стефано Пиоли поведал о том, что он считает главным разочарованием заканчивающегося сезона. Он не стал скрывать, что в основном это связано со смазанным выступлением в европейских турнирах. «Милан» начинал сезон в Лиге чемпионов, но не преодолел групповой раунд, а затем выбыл в четвертьфинале Лиги Европы:

- Европа в целом - вот мои сожаления. Мы могли выйти из группы, хотя она была сложной, посмотрите, как далеко прошли «ПСЖ» и «Боруссия». С «Ромой» мы сыграли ниже наших возможностей, - сетует Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выигрывал евротурнир в 2007 году - это была Лига чемпионов.