Аллегри высказался о ничьей в матче «Ювентуса» против «Салернитаны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча против «Салернитаны» (1:1).

Туринцы едва не уступили в родных стенах главному аутсайдеру Серии А, досрочно вылетевшему из элитного дивизиона. Лишь гол Адриена Рабио на 91-й минуте спас хозяев поля от поражения.

«Мы плохо провели первый тайм. Начало сложилось достаточно хорошо, но затем мы допустили ошибку, которая нас разобщила.

После перерыва требовалось терпение. Игроки показали достойную реакцию. Нельзя проигрывать в таком матче, а иначе рискуешь больше никогда не прийти в себя. Теперь у нас есть три дня на подготовку к финалу Кубка», – высказался в интервью DAZN Аллегри.