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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук снова не попал в стартовый состав «Аталанты»

12 Мая 2024 • 21:15 Комментировать
Аталанта
2:0
Рома
1 1.95 X 3.70 2 3.95
1-й тайм

Сегодня, 12 мая, «Аталанта» примет на своём поле «Рому» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба коллектива из Бергамо опубликовали список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче. Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), де Рон, Хин, Джимсити, Хатебур, Руджери, Пашалич, Эдерсон, Копмейнерс, де Кетеларе, Скамакка.

Матч итальянской Серии А между «Аталантой» и «Ромой» должен будет стартовать в 21:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА РОМА
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