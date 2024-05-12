Миранчук снова не попал в стартовый состав «Аталанты»

Сегодня, 12 мая, «Аталанта» примет на своём поле «Рому» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба коллектива из Бергамо опубликовали список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче. Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), де Рон, Хин, Джимсити, Хатебур, Руджери, Пашалич, Эдерсон, Копмейнерс, де Кетеларе, Скамакка.

Матч итальянской Серии А между «Аталантой» и «Ромой» должен будет стартовать в 21:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.